Rede criminosa roubava carros de luxo para vender em Portugal

Uma rede criminosa roubava carros de luxo, como Ferrari, Porsche e BMW, nas ruas de Paris, França, falsificava as matrículas, mudava-lhes a cor e enviava-os para uma propriedade em Sátão, de onde seriam revendidos como legais.O grupo usava um lusodescendente, cujos pais são originários daquele concelho do distrito de Viseu, para trazer os carros para Portugal.A Polícia Judiciária de Coimbra apreendeu em Ferreira de Aves, Sátão, no início do mês, sete veículos de luxo, uma moto, três motos de água e armas.Ao mesmo tempo, em Paris, os franceses apanhavam 12 carros de luxo, duas motos e 30 mil euros.Quatro homens foram detidos: viviam em casas de luxo no campo e andavam sempre em caríssimos carros de alta cilindrada.A investigação teve início após o roubo de um Ferrari no 17º bairro de Paris, onde as grandes empresas têm as sedes.Entre os carros apreendidos em Sátão está um BMW Z1, um clássico da marca muito raro em Portugal (só foram construídos 8 mil entre 1989 e 1991). Custa perto de 70 mil €. Foi também apanhado um Ferrari F430 (120 mil €), um Mercedes SLS e um Jeep Wrangler (45 mil €).A rede internacional de roubo e viciação de viaturas de luxo foi investigada por uma equipa especial - brigada de repressão do banditismo - da polícia francesa, que pediu auxílio à Polícia Judiciária portuguesa.