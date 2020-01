Rede criminosa usa EDP para burlar 50 idosos

A GNR desmantelou uma rede de burla a idosos liderada a partir da aldeia de Alcongosta, no Fundão, por um casal de 65 anos, foi esta quinta-feira anunciado. Marido, mulher e vários cúmplices faziam-se passar por técnicos da EDP para extorquir dinheiro a clientes da empresa em vários distritos da região Centro."Os elementos do grupo faziam-se passar por funcionários da EDP e abordavam, sobretudo, pessoas idosas e que vivem em zonas mais isoladas. Argumentavam que estavam a fazer a cobrança do consumo de eletricidade, ou de outro serviço da empresa, como troca de contadores", adiantou aofonte do Comando da GNR de Castelo Branco, que há vários meses investigava o grupo.O esquema nem sempre resultou, mas as autoridades estimam que ao longo do último ano o grupo seja responsável por mais de 50 burlas ou tentativas de burla em localidades de Castelo Branco, Guarda e Coimbra.O casal que liderava a rede foi detido, bem como dois outros homens, de 38 e 46 anos, por posse ilegal de arma. Foram identificados e constituídos arguidos uma mulher, de 43 anos, e um homem, de 19, por suspeitas de envolvimento nos crimes.A operação da GNR de Castelo Branco, que decorreu na quarta-feira, não surpreendeu os habitantes de Alcongosta."Trata-se de um grupo que se instalou na aldeia há 20 anos, a quem não se conhece outra atividade que não seja o crime e que já por várias vezes aterrorizaram pessoas da aldeia", diz um morador sob anonimato.Foram cumpridos 13 mandados de busca. Resultaram na apreensão de mais de 5 mil euros, dois carros, uma pistola de calibre 6.35 mm e 115 munições de diversos calibres.A operação foi levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR, com apoio dos destacamentos da Covilhã, Fundão e de Castelo BrancoPresentes a juiz no Tribunal do Fundão, um dos detidos ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva. A mulher está obrigada a apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.