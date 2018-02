Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede de droga desmantelada no Centro do País

Por T.V.P. | 24.02.18

As investigações da GNR por tráfico duravam há oito meses e culminaram com dez buscas domiciliárias e treze a veículos, em Carregal do Sal, Cabanas de Viriato, Penacova e Oliveira do Hospital.



Foram apreendidas 2440 doses de haxixe, quatro de canábis, um carro, armas de fogo, telemóveis e dinheiro.



Três homens foram detidos.



Dois ficaram presos.