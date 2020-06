Rede de prostituição acusada de tráfico de pessoas e branqueamento de capitais

O Ministério Público de Aveiro acusou 12 pessoas por crimes como tráfico de pessoas e branqueamento de capitais. Estava em causa uma rede de prostituição, que atuava em Aveiro e Albergaria-a-Velha, e foi desmantelada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no ano passado.



Os suspeitos conseguiam, por ano, lucros de 70 mil euros. As vítimas, de nacionalidade romena, eram forçadas a prostituir-se na via pública.

