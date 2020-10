Rede de traficantes do Porto conta lucro através de máquina

A PSP do Porto realizou uma operação de grande envergadura, na segunda-feira, que terminou com sete detidos, com idades entre os 28 e os 43 anos, por tráfico de droga.

Foram realizadas 23 buscas, que permitiram apreender dois automóveis de gama alta, uma máquina de contar dinheiro, 44 mil euros e mais de 10 mil doses de variadas drogas.





As ações policiais decorreram em quatro diferentes municípios (Porto, Matosinhos, Maia e Valongo), mas as transações, ao que oapurou, estavam centralizadas nos bairros do Lagarteiro e do Cerco, no Porto, cidade onde residem todos os detidos.