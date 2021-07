Rede de tráfico de droga no Porto usa códigos: ‘Sporting’ é canábis e ‘unhas’ são cocaína

A linguagem usada pelos traficantes era bastante cuidada. Falavam sempre de forma dissimulada e codificada, através de termos previamente combinados entre todos. Durante vários anos, o grupo, composto por 48 arguidos, dedicou-se a comprar, produzir, preparar e vender todos os tipos de droga no Grande Porto. Estão todos acusados de tráfico de estupefacientes, alguns na forma agravada. A maioria dos elementos da rede vai ainda responder por associação criminosa. Dos acusados, 13 estão em prisão preventiva e quatro em domiciliária.O grupo, que estava hierarquicamente organizado por outros subgrupos e nos quais cada um tinha a sua função, foi detido numa megaoperação da PSP a 9 de julho do ano passado. Sem enumerar nenhum valor resultante do crime, o Ministério Público, nas mais de 700 páginas da acusação, diz que os arguidos lucraram “avultadas quantias em dinheiro provenientes das vendas” da droga.