O Ministério Público da Comarca da Moita acusou 21 pessoas do crime de tráfico de droga. Entre os acusados está um recluso da cadeia de Sintra, que recebia droga desta rede para vender em meio prisional.





A operação da GNR do Montijo que levou ao desmantelamento do grupo ocorreu no início de 2020. Dos arguidos, 12 integravam um grupo chamado ‘Jana Park’, que geria um negócio de venda de estupefacientes num parque da Moita. Estão, por isso, acusados de tráfico agravado de estupefacientes. Neste grupo incluem-se ainda dois homens que vendiam estupefacientes para a prisão de Sintra. Três dos arguidos estão em prisão preventiva.