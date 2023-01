Rede de ‘Xuxa’ escondeu malas com milhões de euros em diferentes pontos do País

A Polícia Judiciária e o Ministério Público acreditam que a rede de ‘Xuxa’, alcunha de Rúben Oliveira - cabecilha em Portugal da rede de tráfico internacional de cocaína do major brasileiro Sérgio Carvalho -, escondeu várias malas, com cerca de seis milhões de euros em notas, em diferentes pontos do País, cujo paradeiro ainda se desconhece.Segundo o ‘Expresso’, as malas são referidas em conversas entre membros da rede que foram intercetadas pela investigação.As comunicações do grupo eram encriptadas, mas a polícia francesa invadiu o servidor em 2020.