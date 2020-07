Rede desmonta carros furtados no Norte e vende para Marrocos

Furtavam veículos ligeiros de mercadorias em diversos concelhos do Norte do País, desmantelavam-nos e vendiam-nos para Marrocos. Alguns elementos do gang foram apanhados em junho de 2019 e, na segunda-feira, a PSP deteve outros cinco, com idades entre os 29 e os 64 anos.Foram ainda apreendidos três carros - um desmantelado, outro que era utilizado para os furtos e um terceiro por dívida fiscal -, além de chapas de matrícula e componentes automóveis.