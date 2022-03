Onze pessoas - entre elas dois cabecilhas, de 31 e 32 anos, e outros 4 homens e 5 mulheres, dos 21 aos 79 - burlaram, de acordo com a acusação do Ministério Público, 120 vítimas em 700 mil euros, fazendo-se passar por colaboradores da EDP.O grupo, a operar a partir de Oliveira do Douro, Gaia, montou o esquema, em 2019, que envolveu o sistema de pagamentos MB Way. Contactavam, por telefone, as vítimas, na sua esmagadora maioria empresários da restauração de todo o País. Convenciam os comerciantes de que tinham direito a um acerto na fatura de eletricidade. Para receber o dinheiro, as vítimas recebiam um conjunto de dados fraudulentos para introduzir no multibanco. Disfarçavam os roubos em apostas de jogo online e contas bancárias de familiares.