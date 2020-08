Seis homens, entre os 26 e 57 anos e com cadastro por vários crimes, foram detidos pela GNR, em Grândola, por integrarem uma rede que se dedicava ao furto de cortiça.Os militares apreenderam 10 toneladas deste material, no valor de 21 100 euros, sete machados e várias armas durante as buscas, realizadas na sexta-feira.Dois dos detidos ficaram com pulseira eletrónica e os restantes com apresentações às autoridades. Eram investigados pela GNR há três meses.