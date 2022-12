Diariamente são apanhadas de forma ilegal toneladas de amêijoa japonesa no Estuário do Tejo. O negócio gera milhões de euros e tem contornos semelhantes a uma rede de tráfico de droga. A rede começa no estuário do rio Tejo e acaba na Galiza, em Espanha.







Os mariscadores ilegais chegam sobretudo da Tailândia e da Roménia em busca de melhores condições de vida.









Ver comentários