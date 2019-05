Rede saca 500 mil euros com cartas de condução

A rede que, utilizando médicos, psicólogos, um coordenador do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), uma advogada e vários elementos de escolas de condução, obteve licenças irregulares para motoristas, terá lucrado, desde 2016, pelo menos meio milhão de euros, estima o Ministério Público.Quatro arguidos ficaram esta quarta-feira em prisão preventiva e quatro ficaram em liberdade depois de serem ouvidos em tribunal, em Lisboa.Em causa está uma estrutura criminosa que, desde meados de 2016, ajudou dezenas de condutores, "a troco de contrapartidas monetárias", a obter ou renovar a carta de condução de pesados de mercadorias e passageiros, bem como plataformas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) - como a Uber, Cabify e outros -, e transporte coletivo de crianças.Eram safos de fazer as 50 horas de formação obrigatória e ainda falsificavam registos criminais: cadastrados conduziam passageiros - nas buscas foram apanhadas armas.A rede ainda renovava cartas de condução com falsos atestados médicos e falsos relatórios de avaliação psicológica.