Rede saca oito milhões com venda de carros

Autoridade Tributária e GNR desmantelaram uma rede organizada que lesou o Estado em oito milhões de euros com base num esquema fraudulento que adulterava o IVA na transação de viaturas usadas adquiridas no mercado comunitário.A operação ‘Desafio oculto’ decorreu dias 12 e 13, nos distritos do Porto, Braga, Vila Real, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Faz parte de uma investigação que já decorre há dois anos e meio e que já tem 38 arguidos, 21 dos quais empresas, por crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.Nos 34 mandados de busca emitidos, foram apreendidas 59 viaturas e outros bens no valor de cerca de 1,2 milhões. Foram ainda arrestadas diversas contas bancárias.