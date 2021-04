A Polícia Federal desmantelou, no Brasil, a rede que em outubro enviou um jato privado com 170 kg de cocaína para o aeroporto de Lisboa, ação em que a PJ deteve, na altura, cinco suspeitos.A rede, que tinha 8 aviões privados (agora apreendidos com vários carros, tudo avaliado em 4,4 milhões de euros), usava empresas fictícias e testas de ferro.Em fevereiro, 500 kg de cocaína foram apanhados num jato, no Brasil, onde viajava João Loureiro, ex-presidente do Boavista.