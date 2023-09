Um homem de 35 anos foi detido por investigadores da PSP de Lisboa a usar um telemóvel dissimulado, com a câmara a ‘espreitar’ por um pequeno buraco na t-shirt, durante um exame de Código para a carta de condução.



Transmitia as imagens para um cúmplice no exterior, que lhe dava as respostas certas através de chamada, que o examinado recebia num pequeno auricular sem fios colocado no ouvido.









