Redes internacionais compram crianças por mil euros e obrigam-nas a pedir esmolas na rua

Há crianças a serem compradas por valores entre os mil e os dois mil euros, por redes internacionais, com o objetivo de pedir dinheiro nas ruas das cidades portuguesas. Segundo o Jornal de Notícias (JN), estas organizações obrigam as crianças a angariar um valor diário de 30 euros. Porém, também há portugueses a usar pessoas com doenças mentais e físicas para fazer dinheiro, obrigando-as a pedir em igrejas e supermercados.

Em declarações ao JN, o líder da brigada da Polícia Judiciária do Porto, responsável pela investigação do tráfico de seres humanos, Sebastião Sousa, defende que a globalização trouxe novos contornos à mendicidade, "um fenómeno que não é novo" na sociedade portuguesa. Sebastião Sousa afirma ainda que "as redes organizadas constituídas por clãs familiares, perceberam que era mais fácil obter esmola se os pedintes fossem crianças e adolescentes grávidas ou com bebés de colo".

A coordenadora nacional das respostas de assistência às vítimas de tráfico de seres humanos, Marta Pereira, refere àquele jornal que as vítimas são escolhidas "pela sua vulnerabilidade".