Um elemento da Polícia Municipal de Loures e dois ex-funcionários de uma empresa responsável pelas bagagens no Aeroporto de Lisboa foram detidos pela Polícia Judiciária por retirarem dezenas de remessas de cocaína enviadas desde a América Latina. Segundo o CM apurou, os três homens, todos portugueses e com idades entre os 29 e os 37 anos, foram recrutados por redes de tráfico colombianas e brasileiras para contornar a fiscalização no interior do aeroporto e eventuais operações policiais no exterior.









