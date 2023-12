Reduzida indemnização a preso 276 dias sem culpa

Um pastor de ovelhas da serra da Estrela que ganhara 37 460 € de indemnização do Estado, por ter estado 276 dias (9 meses) em prisão domiciliária por escravidão e tráfico de pessoas e acabou absolvido, viu o Supremo Tribunal de Justiça reduzir a compensação em 15 mil €, para 22 460 €.



Os juízes-conselheiros entenderam reduzir os danos não patrimoniais porque, tendo o homem estado em casa com pulseira eletrónica, esta medida de coação teve um impacto na saúde e social inferior ao da cadeia e "não viu comprometidos os laços familiares, permanecendo no centro habitual da sua vida pessoal e profissional, atenuando o espetro dos efeitos lesivos da medida de coação".









