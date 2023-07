Reestabelecida circulação na A41 em Santa Maria da Feira

A circulação na Autoestrada 41 (A41), que tinha sido cortada este sábado à tarde num dos sentidos por causa de um acidente perto de Santa Maria da Feira, já foi reestabelecida, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o comando sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, a circulação na A41, no sentido oeste/este, junto à saída para Nogueira da Regedoura, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, foi reestabelecida às 19h10.

A circulação rodoviária tinha sido cortada para trabalhos de limpeza da via, na sequência de uma colisão provocada por um veículo que seguia em contramão.

Numa fase inicial, o acidente provocou quatro feridos graves, mas um deles, um homem de 70 anos, acabou por morrer.

Os outros três feridos foram conduzidos para os hospitais de Santa Maria da Feira e de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.