Refeitório de Hospital de Portimão fechado por falta de trabalhadores

O refeitório do Hospital de Portimão está a funcionar com falhas. Já houve dias em que chegou mesmo a encerrar sem aviso prévio, apurou o. Alegadamente, a situação resultará da falta de funcionários da concessionária para garantir o funcionamento do refeitório.Ao, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve garantiu que "já contactou formalmente a empresa SUCH", informando que, "em sede do contrato estabelecido, irá agir em conformidade, aplicando eventuais penalizações".E exigiu que, "em situações futuras, encontre as melhores soluções para evitar transtornos aos profissionais".Contactado pelo, o SUCH não prestou esclarecimentos.