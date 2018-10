Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reforçadas buscas por cadáver de mulher morta pelo filho

Manuel Mirandela, de 38 anos, foi detido pela PJ e aguarda julgamento em prisão preventiva.

Por P.M.P | 08:50

Serão reforçadas, esta quinta-feira, as buscas pelo corpo de Áurea Limões Mirandela, de 67 anos, cujo homicídio foi confessado pelo filho da vítima, Manuel Mirandela, de 38, detido pela Polícia Judiciária e a aguardar julgamento em prisão preventiva.



Mais de 50 operacionais, entre bombeiros, GNR e PJ, deverão estar envolvidos na procura, entre Ribeira de Pena e a localidade de Carreira da Lebre, em Boticas, pelo cadáver da mulher que foi dada como desaparecida pela família há uma semana.



O advogado do homicida esclareceu esta quarta-feira ao CM que, perante o juiz de instrução, o detido optou por ficar calado.



"Manuel Mirandela usufruiu do direito que lhe assiste de se manter em silêncio", referiu Nuno Ferreira.



"É muito chocante que tenha sido ele a matar a própria mãe porque ele preocupava-se com ela. Estamos perplexos com esta situação", contou José Ferreira, responsável da Quinta do Serrado, onde o homicida trabalhava.