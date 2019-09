Reformada de 62 anos provoca incêndios para "afastar bichos"

Foi vista a atear um incêndio florestal, na quarta-feira de manhã, mas esta já não era a primeira vez que o fazia, no lugar de Monte Alto, em Rebordosa, Paredes. A reformada, de 62 anos, foi detida pela PJ do Porto, esta sexta-feira, em colaboração com a GNR, como suspeita de cinco fogos naquele local, próximo de casas e de uma fábrica de móveis.A mulher apenas admite a autoria do mais recente. Justificou que foi buscar lenha e lançou fogo no regresso para espantar os bichos que, garante, podiam estragar a madeira. Presente a um juiz, ficou sujeita a apresentações diárias às autoridades.A detida é já conhecida por atear incêndios florestais, com recurso a um isqueiro. Apesar de rejeitar ter causado os outros quatro fogos, foi vista a abandonar a zona de mato quando as chamas ganhavam dimensão. As labaredas só não tomavam outras proporções devido à rápida intervenção dos Bombeiros de Rebordosa. No fogo de quarta-feira, o alerta foi dado às 10h32 e dez operacionais extinguiram-no em pouco tempo. Em todos os casos, a área ardida foi reduzida, mas com risco elevado para casas e fábricas - uma das quais de móveis.Só este ano, a PJ já deteve 54 incendiários, dos quais 20 suspeitos de incêndios florestais - a reformada agora apanhada é a detenção mais recente, pela Judiciária do Porto. Já no início da semana, um jovem de 22 anos foi capturado pela Diretoria do Centro, indiciado de pelo menos 10 fogos florestais, em Penalva do Castelo e Sátão, no distrito de Viseu.