Um reformado, de 71 anos, que se encontra preso em casa com pulseira eletrónica, foi agora acusado pelo Ministério Público de 133 crimes - 129 de abuso sexual de crianças, dois de importunação sexual e outros dois de atos sexuais com adolescentes. As vítimas são a enteada do predador sexual e uma amiga desta, ambas menores e portadoras de incapacidades mentais.