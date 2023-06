Reformado assassina a mulher com machadadas no tronco e pescoço

Uma mulher de 61 anos foi este sábado assassinada à machadada, no tronco e pescoço, pelo companheiro, de 78, no interior da residência de ambos em S. Romão, Seia. O homem suicidou-se por enforcamento. O alerta às autoridades foi dado às 00h07, mas à chegada ao n.º 61 da Rua Mário de Melo, no Bairro da Quinta do Monterroso, os militares da GNR depararam-se com Lucinda e José Carvalho já mortos e nem a rápida intervenção dos Bombeiros de São Romão e da Viatura de Suporte Imediato de Vida conseguiu reverter a situação.









Ver comentários