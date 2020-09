Reformado de 72 anos detido por abusar sexualmente de netos gémeos no Porto

A PJ deteve um homem de 72 anos por suspeitas de abusar sexualmente dos netos gémeos, um casal de seis anos, na área metropolitana do Porto.

O arguido acolheu a filha, após esta se separar do companheiro, e os dois netos na sua habitação, vindo a passar largos períodos do dia sozinho com as crianças a partir do confinamento imposto pelo pandemia do coronavírus.

"Devido ao ascendente que tinha sobre as vítimas, submetia-as a várias práticas abusivas, quando não se encontrava qualquer outro adulto na residência, para satisfação dos seus impulsos sexuais", pode ler-se no comunicado da PJ.

O reformado vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.