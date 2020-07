Dois homens, de 26 e 34 anos, foram atingidos a tiro por um reformado, de 65, numa rua, em Vale de Mendiz, Alijó. O agressor já foi detido pela PJ de Vila Real, que investiga o crime de homicídio na forma tentada.Tudo aconteceu na noite de segunda-feira. A vítima mais grave foi baleada no pescoço, já o homem de 34 anos foi considerado ferido leve. Apresentava escoriações na zona do tórax e do abdómen.Ambos foram assistidos no hospital de Vila Real.