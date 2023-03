Reformados da GNR chamados para segurança à Jornada Mundial da Juventude

Os militares da GNR em situação de reserva ou reformados vão poder participar como voluntários no sistema de segurança da Jornada Mundial da Juventude, que decorre em Lisboa entre 1 e 6 de agosto e que conta com a visita do Papa Francisco.Segundo apurou o, a participação é ‘pro bono’ e por isso “sem direito a qualquer remuneração”. Na seleção dos voluntários é dada preferência aos residentes da Área Metropolitana de Lisboa que, por isso, não necessitam de alojamento, ou residentes em outras áreas do País que possam ficar em casa de familiares ou de amigos.