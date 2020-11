Alay Rasi é um dos onze eritreus que em 2018 chegaram à Fundação ADFP de Miranda do Corvo, ao abrigo do programa de integração de refugiados acolhidos pelo Governo. Para trás deixou a mulher e os filhos.Ao contrário dos restantes refugiados, este deslocado nunca se conseguiu integrar, nem adaptar à língua portuguesa. O financiamento do projeto terminou o ano passado. Desde então, Alay Rasi ficou ao abandono.