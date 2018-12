Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Refúgio de crianças acende luzes de Natal em Braga

Ministra da Saúde esteve na instituição e participou na cerimónia de ligação das luzes.

09:26

Mais de 4 mil luzes que agora rodeiam grande parte da casa de acolhimento infantil Refúgio Aboim Ascensão, em Faro, incluindo uma árvore de Natal, foram este sábado à noite ligadas. Serve, acima de tudo, para trazer felicidade a crianças que não têm culpa de ir ali parar, mas que encontram uma família para lhes dar o carinho possível.



"A maioria destas crianças tem famílias. Algumas adoram as crianças e elas estão cá por salvaguarda, mas outras não, são de famílias que desapareceram da vida delas. E as luzes são uma forma de afago e de Natal prolongado que nós temos", assumiu ao CM Luís Villas- -Boas, diretor do Refúgio Aboim Ascensão, lembrando uma tradição que tem mais de 30 anos.



A fatura da luz desta iniciativa é paga na totalidade por um casal britânico de mecenas e as luzes foram montadas pelos bombeiros de Loulé e de Faro. São apoios fundamentais e que têm aqui também uma homenagem não só à ajuda externa, como às funcionárias que compõem esta também conhecida ‘casinha cor-de-rosa’.



"Felizmente, o Refúgio é uma grande luz no céu que faz um trabalho meritório e as pessoas que trabalham aqui merecem todo o nosso respeito. Têm uma dedicação extrema de 24 horas por dia e 365 dias por ano e até passam aqui o Natal, em vez de o passar com as famílias, para as crianças ficarem salvaguardadas", disse o autarca Rogério Bacalhau.



Palavras que são ecoadas pela ministra da Saúde, Marta Temido, que também participou na iniciativa: "As crianças vêm de situações muito complicadas e algumas com graves problemas de saúde. É bom ver que aqui conseguem juntar vontades e trabalhar para lhes dar um futuro melhor."



As luzes de Natal vão ficar ligadas até ao dia 7 de janeiro.