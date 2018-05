Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rega casa com 10 litros de gasolina e ateia fogo

Moradora tinha ação de despejo e decidiu vingar-se do proprietário, destruindo a casa, em Portimão.

08:45

Amoradora do apartamento onde ocorreu uma explosão, na quarta-feira, em Portimão, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) pelo crime de incêndio. A mulher, ao que o CM apurou, regou as divisões da casa com dez litros de gasolina, ateou o fogo e ficou a ver a habitação a arder fora do prédio.



A explosão seguida de incêndio aconteceu no sétimo andar de um prédio na avenida 25 de abril. A casa ficou destruída e todos os moradores do prédio de onze andares tiveram de ser evacuados. Uma vizinha idosa, de 78 anos, que estava acamada, foi retirada de casa pelos Bombeiros de Portimão e hospitalizada por inalação de fumo.



Tal como o CM noticiou esta quinta-feira, a possibilidade de fogo posto foi desde logo considerada pelos investigadores da PJ, que estiveram no apartamento depois do fogo ter sido combatido pelos Bombeiros de Portimão. Fizeram perícias dentro da habitação e concluíram que foi a moradora, de 38 anos e de nacionalidade moçambicana, que provocou o incêndio.

A mulher, segundo o CM, tinha recebido uma ação de despejo e decidiu vingar-se do proprietário. Retirou os pertences da casa e comprou um depósito de 10 litros de combustível.



Segundo a PJ, "regou com gasolina as dependências" da habitação. De seguida, "ateou fogo, provocando uma explosão seguida de incêndio". A mulher foi ouvida esta quinta-feira por um juiz do Tribunal de Portimão e colocada em prisão preventiva.