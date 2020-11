Um homem, de 68 anos, que é acusado de regar a ex-mulher com gasolina e de tentar atear-lhe fogo, em Tábua, conhece hoje a sentença no Tribunal de Coimbra. Os factos ocorreram a 2 de novembro de 2018.O arguido, emigrante no Luxemburgo, já estava separado da vítima, mas acompanhou-a com os filhos a Portugal. Foi a um posto de combustível comprar gasolina e, ao regressar a casa, trancou a porta. Com um isqueiro numa das mãos e o combustível na outra, ameaçou-a. Envolveram-se numa luta e o combustível foi derramado, mas a vítima retirou-lhe o isqueiro e gritou por socorro.