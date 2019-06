Rega mulher com álcool e lança fogo em Alpiarça

Um contabilista de 47 anos tentou matar a mulher, de 41, ateando-lhe fogo com um maçarico depois de a regar com álcool. O crime ocorreu este sábado de manhã e os filhos do casal, de 9 e 17 anos, assistiram a tudo.Pouco depois, o homem, enforcou-se na habitação onde viviam, em Frade de Cima, Alpiarça. O casal, apurou o, estava em processo de divórcio.Sílvia Raposo sofreu queimaduras significativas no peito e nas costas. Embora não corra perigo de vida, foi levada para a unidade de queimados do Hospital de S. José, em Lisboa, para receber acompanhamento especializado. Está também a receber apoio psicológico.Os dois menores foram temporariamente acolhidos por um vizinho e de manhã enviados para a casa dos avós maternos, em Alpiarça, após receberem apoio da equipa de psicólogos do INEM.A família vive na aldeia, entre Almeirim e Alpiarça, há já 10 anos, mas o casamento de Sílvia e de Paulo Farropo, de quase 20 anos, já se tinha deteriorado e aproximava-se do fim.Ontem, entre as quatro e as cinco da manhã, o homem atirou álcool contra a mulher e ateou-lhe fogo. Segundo testemunhas, a vítima, envolta em chamas, fugiu de casa a gritar por socorro.Seria a vizinha da frente a dar o alerta, antes de ser atacada por Paulo Farropo enquanto tentava apagar o incêndio que o agressor também tinha ateado no carro da mulher.A GNR isolou a casa e ainda tentou convencer o homem a entregar-se, mas Paulo Farropo acabou por se enforcar.Em Frade de Cima, os moradores dizem que o casal era tranquilo e que mantinha relações cordiais, "embora superficiais", com os vizinhos.A mulher trabalha numa superfície comercial em Santarém. Paulo Farropo estava desempregado. Os dois filhos do casal, que ficaram em choque e entraram em pânico, foram uma das principais preocupações dos operacionais de socorro que se deslocaram à rua do Bairro Novo.A viatura destruída pelo fogo espalhou detritos pela via e pelo passeio, cujo processo de limpeza ficou concluído ontem à tarde.A recolha dos destroços foi levada a cabo por uma empresa municipal, e a via foi limpa pelos Bombeiros Municipais de Alpiarça.O fogo na viatura, iniciado por Paulo Farropo em frente à sua casa, foi extinto de madrugada pelos Municipais de Alpiarça e pelos Voluntários de Almeirim, antes de causar danos maiores.Paulo Farropo empunhava um martelo e um maçarico quando foi encontrado na rua pelos vizinhos. Estava a atear fogo no carro da mulher, enquanto partia vidros à martelada.Os residentes da aldeia de Frade de Cima recordam Paulo Farropo como um homem "muito calmo, que nunca se enervava". Não lhe eram conhecidos casos de violência no passado e até esteve nas mesas de voto, aquando das eleições Europeias, a 26 de maio.