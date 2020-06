Regimento de Comandos vai ser condecorado por Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar o Regimento de Comandos, numa "cerimónia restrita" em Belém, no dia 29, que assinala o Dia do Comando.



O anúncio da condecoração com a Ordem da Liberdade consta no site da Presidência. A Ordem da Liberdade distingue serviços prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da Liberdade. O Regimento de Comandos foi distinguido com a Ordem da Torre e Espada, em 1985, e a Ordem de Avis, em 1993.

