Dezassete utilizadores de bicicletas morreram em acidentes de viação nos primeiros nove meses deste ano, um aumento de dez mortes (143%) face ao mesmo período de 2020, foi esta quarta-feira anunciado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), no seu relatório. Entre janeiro e setembro, ocorreram 2096 acidentes com velocípedes (mais 19,7%, a maior subida entre todas as categorias de veículos), dos quais resultaram ainda 101 feridos graves (mais dez) e 1913 feridos ligeiros (mais 294).