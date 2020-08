Registados 31 casos de fuga ao confinamento obrigatório

OComando Distrital da PSP de Faro deteve, em flagrante, no Algarve, três pessoas infetadas com Covid-19 por não cumprirem o confinamento obrigatório determinado pela Autoridade de Saúde Local no âmbito da pandemia. O comissário da PSP Hugo Marado adiantou aoque, após serem abordados, "os três detidos acataram as ordens e regressaram ao seu domicílio".Estes três casos integram uma lista de 31 cidadãos infetados com o novo coronavírus que foram detetados pela PSP a escapar ao confinamento desde o dia 18 de março e até ontem.A maioria diz respeito a 13 restaurantes e cafés, seguidos de nove cabeleireiros, seis bares e algumas barbearias.A PSP confirmou ao CM que recebe denúncias de incumprimentos mas, "a maioria não se confirma", explicou ainda o comissário Hugo Marado.Em relação às ocorrências, têm diminuído neste verão.Questionado sobre os meios, admite que, "seria bom ter mais recursos" mas, "a missão tem sido cumprida com a dedicação dos profissionais".