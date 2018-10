Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Registados 3.108 casos por violência doméstica em três meses em Lisboa

Cerca de 1500 processos foram arquivados.

18:30

As cinco comarcas judiciais de Lisboa receberam 3.108 processos por violência doméstica entre julho e final de setembro, tendo sido deduzidas 270 acusações, segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.



A comarca de Lisboa e a de Lisboa Oeste são as que mais casos receberam, com 1022 e 942 processos, respetivamente.



No total, entre julho e setembro, foram movimentados pelo Ministério Público das cinco comarcas judiciais de Lisboa 7.445 processos, dos quais 4.337 tinham transitado do período anterior.



Os dados divulgados esta segunda-feira revelam ainda que foram arquivados 1.524 processos, dos quais 498 na comarca de Lisboa Oeste e 452 na comarca de Lisboa.