Registaram-se 119 fogos florestais desde sábado

Nos últimos três dias, desde que foi lançado o alerta para o risco de incêndios devido ao calor, registaram-se 119 fogos florestais em todo o País.Combateram as chamas, entre as 08h00 de sábado até final da tarde desta segunda-feira, 1536 operacionais - entre bombeiros, GNR e militares das Forças Armadas - com recurso a 462 viaturas.Ontem, dia em que as temperaturas chegaram aos 37 graus, como foi o caso de Alcácer do Sal, ocorreram 47 fogos até às 19h00.O caso mais alarmante viveu-se na serra de Sintra. O fogo deflagrou no Miradouro da Urca, em Colares.Por uma questão de precaução, as pessoas, sobretudo turistas, foram retiradas da zona.A combater as chamas estiveram 130 operacionais, apoiados por 35 viaturas.