Regras restritivas da pandemia acabam nas visitas às cadeias a partir de 1 de novembro

A Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR) divulgou, esta quinta-feira, que as medidas restritivas no âmbito da pandemia da Covid-19 nas visitas às prisões vão terminar a partir do próximo dia 1 de novembro.



A APAR informou que "os acrílicos das salas de visita, que separam os reclusos dos seus familiares vão ser retirados. A mesma associação esclareceu que "a informação de que a regra dos familiares não puderem tocar nos reclusos, sob pena destes ficarem 14 dias em quarentena, se deveu a uma má interpretação das recomendações dadas".

As visitas vão recomeçar, normalmente, incluindo uma ao fim de semana. Os reclusos vão poder cumprimentar os familiares, à entrada e saída das visitas. No entanto, devem, durante a visita, manter o distanciamento recomendado pela Direção-Geral da Saúde.