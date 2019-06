Regresso de terroristas lusos do Daesh é “questão complexa”

O Governo está a analisar os casos de membros portugueses do Daesh, e famílias, que querem voltar a Portugal."O número de portugueses no califado é residual e o contingente de regressados é quase nulo, mas isso é irrelevante. Este regresso suscita questões complexas", alertou a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, à margem da conferência sobre terrorismo da Interpol e da PJ que reúne em Lisboa 90 especialistas.O diretor nacional da PJ, Luís Neves, apontou "novos desafios causados pela globalização do terrorismo".