Rei D. Sebastião conta história de Esposende

Recriação irá explicar o momento em que a terra minhota recebeu o título de vila.

Por Ana Isabel Fonseca | 08:42

Será o rei D. Sebastião que irá este ano contar muitas estórias sobre a história de Esposende durante uma festa que, entre amanhã e domingo, promete levar muita animação à cidade.



O evento ‘Festa da História -Esposende Terra de Mareantes’ vai na 2ª edição e este ano irá centrar-se precisamente no momento em que o rei D. Sebastião decidiu atribuir através de Carta Régia, no longínquo ano de 1572, o título de vila a Esposende.



"Vamos ter muita animação, espetáculos, gastronomia, recriações históricas, mercados, espaços para os mais novos e muitas outras ações que nos vão transportar ao tempo dos nossos antepassados e também às nossas origens", avança a Câmara Municipal de Esposende.



O evento terá lugar nas ruas e praças centrais da cidade, que durante quatro dias serão alvo de uma transformação. Dois dos grandes momentos da Festa da História terão lugar no sábado.



Pelas 17h00, haverá um cortejo de receção ao rei D. Sebastião, que irá contar com música, danças e muitos malabaristas. Seis horas depois será a vez da grande procissão noturna sair às ruas da cidade. Vários figurantes vão participar numa recriação histórica intitulada ‘Os náufragos que se salvaram e chegaram a terra’.



Durante os quatro dias do certame - que veio substituir a antiga feira medieval que era realizada na cidade - será também possível assistir a muitos espetáculos com cuspidores de fogo, artes circenses e também malabaristas.



As expectativas para a Festa da História são elevadas, tanto mais que o balanço feito na 1ª edição pela Câmara de Esposende foi muito positivo. Na altura, a autarquia deu conta de que durante os quatro dias do evento passaram pela cidade mais de 60 mil visitantes.