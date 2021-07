'Rei da noite' de Guimarães preso por matar eletricista à pancada

O cofre da moradia onde vivia Toni do Penha, um conhecido empresário da noite de Guimarães, foi roubado em finais de 2019.A porta da caixa-forte terá sido aberta com uma rebarbadora e do interior desapareceram mais de cem mil euros. O furto aconteceu poucas semanas após Fernando Joaquim Ferreira, um eletricista de 63 anos, de Guimarães, conhecido pela alcunha de ‘Conde’, ter feito trabalhos na moradia, em Sande S. Clemente. Penha ter-se-á convencido de que ‘Conde’ foi o autor do furto e jurou vingar-se dele.Atraiu o amigo de longa data para um encontro num restaurante junto à vila das Taipas, no dia 8 de janeiro do ano passado. Com a ajuda de outro homem de confiança, atacou ‘Conde’, agredindo-o até à morte. Atiraram depois o corpo ao rio Ave, na praia fluvial de Briteiros.