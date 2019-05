‘Rei de Inglaterra’ condenado a 15 anos por matar casal português

Foi uma história de amor com 40 anos desfeita em segundos. João deixou de ser padre para casar com Maria. Estavam ambos emigrados em Edmonton, no Canadá. E por lá fizeram a sua vida até ao fim, quando foram brutalmente assassinados à facada por um homem que, num surto psicótico induzido por drogas, acreditava ser o rei de Inglaterra.



O assassino foi agora condenado a 15 anos de prisão.

