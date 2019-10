'Rei do elétrico 15' fica em prisão preventiva por furtos de carteiras

Rei morto, rei posto. O ditado popular assenta aos carteiristas do elétrico 15, em Lisboa. Ao longo deste ano a PSP foi detendo vários - 14 estão em prisão preventiva: seis destes atuavam no 15, incluindo o mais famoso de todos, Aníbal Gonçalves, apanhado em junho, aos 82 anos, para cumprir 10 meses de prisão por um golpe precisamente no 15.A sucessão de prisões abriu caminho a um carteirista vindo do Leste da Europa. O romeno de 53 anos era, desde junho, o novo ‘rei do elétrico 15’, uma ‘mina’ por estar sempre cheio de turistas."A PSP percebeu que se tratava de um dos carteiristas mais ativos de Lisboa, principalmente desde finais de junho", disse esta quinta-feira a Polícia.O homem chegou a ser detido em dias quase consecutivos, como 11 e 13 de julho, ambas as vezes no 15. Atuava sempre sozinho e está indiciado em pelo menos 10 furtos de carteira entre 30 de junho e 1 de outubro.Neste último abriu o bolso a um turista mas foi confrontado pela vítima. O romeno - quedava moradas de pensões e ia mudando de locais - foi agora posto em prisão preventiva.