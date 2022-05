O empresário alemão Matthias Schmelz, conhecido como o ‘Rei dos Aspiradores’, escolhia as raparigas que participavam nas suas orgias através da fotografias que as jovens colocavam nas redes sociais. A informação consta na acusação do Ministério Público, que leva o empresário a julgamento por 27 crimes - 22 de recurso à prostituição de menores agravados e cinco de aliciamento de menores para fins sexuais.









