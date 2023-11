'Rei dos catalisadores' absolvido de dois crimes de furto de combustível

Vitor Macedo, mais conhecido como o 'Rei dos Catalisadores' foi absolvido, esta segunda-feira no Tribunal de Gondomar, de dois crimes de furto de combustível.O juiz explicou que através das imagens de videovigilancia e dos testemunhos ouvidos em tribunal não ficou claro que tenha sido Vitor Macedo o autor dos crimes.Os casos aconteceram, em fevereiro de 2020, num posto de combustível. No primeiro furto, Vitor Macedo abasteceu 50 litros de combustível num recipiente que tinha na mala do carro que conduzia e fugiu. Passados três dias no mesmo local encheu um bidão com 86 litros. No total, o prejuízo foi de 192 euros.