'Rei dos Catalisadores' atropela ciclista com carro roubado e acaba detido

Vítor Macedo, o mecânico conhecido por ‘Rei dos Catalisadores’, por furtar esses equipamentos de viaturas, tinha saído esta sexta-feira em liberdade do DIAP do Porto, após ter sido detido, quinta-feira, pela GNR, no exterior do ‘outlet’ de Vila do Conde - tinha pendente um mandado de detenção para apresentação em tribunal. Esta foi a oitava detenção, desde maio, e pela oitava vez foi libertado.





Visado em mais de 100 processos judiciais, tinha sido detido pela última vez, pela PSP, no dia 26 de setembro, na Pasteleira Nova. Tinha pendente um mandado de detenção por crimes contra o património. Apesar de, após cada detenção, voltar ao crime, a perturbação da ordem pública e a continuidade da atividade criminosa - ainda que os furtos sejam de valor relativamente baixo - são insuficientes para a Justiça lhe aplicar uma medida de coação mais gravosa. Já sujeito várias vezes a apresentações diárias, frequentemente não as cumpre.

'Rei dos Catalisadores' atropela ciclista com um carro roubado e acaba novamente detido pela PSP. O acidente aconteceu na Circunvalação, no Porto, durante a manhã deste sábado, junto ao Hospital da CUF.Vitor Macedo ainda tentou fugir após o acidente, mas foi intercetado pela polícia. O ciclista foi hospitalizado.