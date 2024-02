‘Rei dos catalisadores’ furta peças com a ajuda de taxista

O crime foi cometido ao final da tarde de 18 de janeiro de 2022. Com a ajuda de um motorista de táxi, de 50 anos, e uma mulher, de 31, o ‘rei dos catalisadores’ dirigiu-se à zona do Castelo do Queijo, no Porto, e furtou da bagageira de um carro um macaco manual, cujo valor ascende a 102 euros. Depois, decidiram usar essa ferramenta para cometer outro crime: enquanto os cúmplices tinham a missão de vigilância, Vítor Macedo elevou um Honda Accord e cortou uma das extremidades do catalisador da viatura – avaliado em 300 euros.









