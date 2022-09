'Rei dos Catalisadores' libertado após detenção no Porto

Vítor Macedo, de 30 anos, conhecido como o "rei dos catalisadores", saiu em liberdade, na manhã desta terça-feira, depois de ser conduzido, pela PSP do Porto, ao Tribunal de Gaia, para conclusão de uma diligência processual.Vítor Macedo, suspeito, desde o início do anos, de cerca de 70 crimes contra o património, tinha sido detido pela autoridade, no cumprimento de um mandado de detenção para apresentação ao tribunal, durante uma operação de prevenção criminal, no bairro da Pasteleira nova, no Porto.Está foi a sétima detenção, feita pela PSP e pela GNR, a que Vítor Macedo foi sujeito.A Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2.ª Divisão, no decurso de uma ação de prevenção criminal, apreendeu dois veículos automóveis, que tinham sido furtados, assim como diversos bidões, ferramentas e uma mangueira.