'Rei dos Catalisadores' novamente detido pela PSP do Porto

Vítor Macedo, 'Rei dos Catalisadores', de 30 anos, voltou a ser detido esta segunda-feira, "junto do bairro da Pasteleira Nova, Porto, (...) mecânico e residente em Matosinhos", pela PSP do Porto.

"Agentes do efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2.ª Divisão, no decurso de uma ação de prevenção criminal, junto do referido aglomerado habitacional, verificaram que o acima identificado - indivíduo referenciado pela prática de diversos ilícitos criminais contra o património, mormente furto de automóveis e furto de componentes de automóveis (catalisadores)", lê-se na nota da autoridade.





Vítor Macedo estava "acompanhado por um homem de 30 anos se havia deslocado junto do referido aglomerado habitacional"."No âmbito das medidas de polícia desenvolvidas veio a verificar-se que sob o suspeito pendia um mandado de detenção pelo que foi detido para ser presente junto das Autoridades Judiciárias", acrescentou ainda a PSP.

Foram apreendidos ainda dois veículos automóveis, assim como diversos bidões, ferramentas e uma mangueira.



Vítor Macedo tinha fugido à PSP pela Via de Cintura Interna (VCI), em direção a Vila Nova de Gaia, após furtar um automóvel em junho.